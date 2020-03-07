المنتخب الوطني لبناء الاجسام يشارك في بطولة أحمد علي الدولية

المنتخب الوطني لبناء الاجسام يشارك في بطولة أحمد علي الدولية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر قبل قليل وفد المنتخب الوطني لبناء الاجسام، الى مصر للمشاركة في بطولة احمد علي الدولية.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي لبناء الاجسام هشام الواني في تصريح  صحفي، إن “وفد منتخبنا الوطني ببناء الاجسام، غادر مطر بغداد قبل قليل للمشاركة في بطولة احمد علي الدولية ببناء الاجسام  والتي ستقام في جمهورية مصر العربية”.وأضاف ان “الوفد يتكون من رئاسة حيدر رشيد والاستاذ نوفل حنون مدرباً للمنتخب والكابتن عمر رياض حكم  واللاعبين فئة الشباب حيدر فالحً، عمر مهدي، احمد مبارك”.وأضاف “أما فئة المتقدمين، فتألفت من: بكر يحيى، اما فئة الفيزيك والكلاسيكً تألفت من: محمد قيس، نور صفاء، امير احمد، مهند عدي، امير محمد”.

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