المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة يستعد لبطولة غرب آسيا

المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة يستعد لبطولة غرب آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يخوض المنتخب الوطني لفئة الناشئين، اليوم الاحد، معسكراً تدريبياً بمحافظة السليمانية، استعداداً لبطولة غرب آسيا.وذكر اتحاد السلة في بيان :أن “المنتخب الوطني للناشئين، يتوجه اليوم صوب دربنديخان في محافظة السليمانية وذلك للدخول في معسكر داخلي تتخلله مباريات ودية لوضع اللمسات النهائية للمنتخب قبل الدخول في المنافسات الرسمية الخارجية واقربها بطولة غرب اسيا”.وبين أن “المعسكر جاء بناء على رغبة المدرب جورج كازانيان ليكون المنتخب بعيداً عن الضغوطات وهي فرصة ليكتسب اللاعبون التعايش التام و لابراز امكانياتهم الفنية”.ومن المؤمل ان تقام البطولة في المملكة الاردنية الهاشمية عمان من 10 ولغاية 14 من شهر أيار الحالي. 

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