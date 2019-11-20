المنتخب الوطني يتوجه للدوحة لمشاركته في كأس الخليج 24

المنتخب الوطني يتوجه للدوحة لمشاركته في كأس الخليج 24
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر المنتخب العراقي لكرة القدم، الاربعاء، المملكة الهاشمية الاردنية متوجها الى قطر.وتوجه المنتخب العراقي لكرة القدم الى قطر استعداد لمشاركته كأس الخليج 24 .وساد التعادل السلبي مباراة المنتخبين العراقي والبحريني التي جمعتهما يوم امس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى “كأس العالم 2022” و”كأس آسيا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *