المنتخب الوطني يحافظ على درجة تصنيفه لدى “الفيفا”

المنتخب الوطني يحافظ على درجة تصنيفه لدى “الفيفا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حافظ المنتخب الوطني العراقي على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الصادر اليوم الخميس، وجاء العراق في المركز الـ69 دوليا برصيد 1347 نقطة.أمام على الصعيد العربي, حل العراق في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.فيما حل العراق سابعاً أيضاً على مستوى آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.يذكر أن، المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف الدولي برصيد 1780 نقطة ثم تليه فرنسا برصيد 1755 والبرازيل ثالثة برصيد 1743 ومن ثم انجلترا برصيد 1670 نقطة.

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