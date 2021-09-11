المنتخب الوطني يدخل مرحلة تدريب جديدة

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وزير الموارد المائية:أردوغان وافق على إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات
مفوضية الانتخابات:تصويت النازحين عبر البطاقة البايومترية حصراً
الحكيم:نرفض الأفكار المتطرفة ضد إيران “العزيزة”
الأعرجي:جاهزية العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية
توجيه غريب للكاظمي بموافقته على زيادة أعداد الزوار الإيرانيين إلى (80) ألف بدلا من (40) ألف للمشاركة في الزيارة الأربعينية!
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وزير الموارد المائية:أردوغان وافق على إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات
المجلس الوزاري للطاقة يؤكد على أهمية “عقد” شركة توتال الفرنسية
واشنطن تخصص 1.5 مليون دولار لدعم الابتكار الأخضر
الإسلامية الكردستانية:مليارات الدولارات هربت خارج العراق من قبل حزبي بارزاني وطالباني
العراق يطالب المجتمع الدولي باسترداد الأموال المنهوبة
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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