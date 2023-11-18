المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره الفيتنامي

المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره الفيتنامي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- باشر المنتخبُ الوطنيّ تدريباته في العاصمة الفيتنامية هانوي مساء أمس الجمعة (17 تشرين 2023) بحُضور رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و عُضو الاتحاد أحمد الموسوي.ويستعد المنتخب الوطني لمواجهةِ منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027.وكان منتخب العراق تغلب على ضيفه الإندونيسي بنتيجة 5-1، الخميس الماضي، على ملعب البصرة الدولي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.وتصدر العراق مجموعته السادسة التي تضم فيتنام والفلبين.

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