المنتخب الوطني يصل كمبوديا

المنتخب الوطني يصل كمبوديا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصلت بعثة المنتخب الوطني، السبت، الى كمبوديا لخوض المباراة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم وكأس اسيا.وسيلتقي العراق ومضيفه كمبوديا الثلاثاء المقبل لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ايران {متصدر المجموعة} والبحرين.ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بعد تغلبه الخميس الماضي على ضيفه منتخب هونج كونج 2-0. 

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