المنتخب الوطني يلاقي نظيره الأوزبكي بالعاصمة طشقند

المنتخب الوطني يلاقي نظيره الأوزبكي بالعاصمة طشقند
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الاربعاء، على خوض لقاء ودي أمام نظيره الأوزبكي بالعاصمة طشقند في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح متلفز،إن “وفد المنتخب الوطني سيتوجّه الى العاصمة الاوزبكية طشقند في الـ 22 من الشهر الجاري، لخوض معسكر تدريبي قصير تتخلله مواجهة أصحاب الدار في التاسع والعشرين من الشهر ذاته”.واضاف كوركيس، أن “العراق كان يسعى لإقامة لقاء مع أوزبكستان نهاية الشهر الحالي في البصرة، لكن ارتباط الجانب الأوزبكي بخوض مباراة تجريبية أمام اليابان في طوكيو قبل أربعة أيام من مواجهة منتخبنا فوّت علينا فرصة احتضان اللقاء”.ولفت الى أن “اللقاء يأتي ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا في الصين 2023.

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