المندلاوي للسفير الروسي:المرحلة المقبلة ستُركز على البناء والإعمار

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رشيد:العراق يتطلّع إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي
الطاقة النيابية تقترح تجزئة قانون النفط والغاز إلى قانونين!
المالية النيابية:عدم وجود نية للبنك المركزي العراقي في تغيير سعر صرف الدولار
رشيد لتركيا: سنجعل العراق سوقا لبضاعتكم مقابل استمراركم في تخفيض حصته المائية!!
الأمن النيابية: (2.400) ترليون دينار الرواتب السنوية للمفسوخة عقودهم من الأجهزة العسكرية والأمنية
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دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
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بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
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