المندلاوي للسفير الروسي:المرحلة المقبلة ستُركز على البناء والإعمار

المندلاوي للسفير الروسي:المرحلة المقبلة ستُركز على البناء والإعمار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأربعاء، أن المرحلة المقبلة ستُركز على البناء والإعمار.وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل اليوم بمكتبه السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له”.وأشار المندلاوي وفقاً للبيان، إلى “عمق العلاقات العراقية ـ الروسية ورغبة العراق بتوثيق أواصر التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين” ،لافتاً إلى “الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات في المجالات (الأمنية والطاقة والاستثمارات والتجارة والثقافة)”.وأكد أن “أغلب مدن البلاد تشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً، دفع بإتجاه مرحلة جديدة تُركز على البناء والإعمار”، مشيراً الى أن “عامل الاستقرار الأمني يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير مئات الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التي قد تشكل فرصة ذهبية أمام الشركات الروسية الرصينة التي تمتلك خبرة العمل في بلدنا”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *