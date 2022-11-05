المندلاوي يدعو إلى إجراء تطوير في شوارع بغداد

المندلاوي يدعو إلى إجراء تطوير في شوارع بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، السبت، ان منطقة شارع فلسطين ومقترباتها، مُقبلة على حملة تطوير شاملة.وذكر مكتب المندلاوي في بيان، أن”الأخير اطلع خلال جولة ميدانية، يوم امس الجمعة، يرافقه أمين بغداد عمار موسى، على الجانب الخدمي والبنى التحتية في  منطقة شارع فلسطين”.وقال المندلاوي بحسب البيان، أن “الحملة الشاملة ستبدأ خلال أيام وستشمل أعمال إصلاح التكسرات وإكساء وترقيع الشوارع وتعبيد الطرق الرئيسة والفرعية وكذلك أعمال الإنارة وتجديد الأرصفة”، مبينا أن”الحملة الخدمية الشاملة ستبدأ من منطقة شارع فلسطين على مراحل وستشمل أغلب مناطق العاصمة بغداد”.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب أمانة العاصمة، إلى”إجراء أعمال التطوير والصيانة وإعادة تأهيل المجسرات والطرق الرئيسة وفق المتطلبات الهندسية الحديثة في إصلاح هذه المنشآت الخدمية والتي عانى منها المواطنون كثيراً”.

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