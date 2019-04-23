“المهندس”:الحشد الشعبي شكل بدعم إيراني وحزب الله اللبناني

“المهندس”:الحشد الشعبي شكل بدعم إيراني وحزب الله اللبناني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إن الحشد تأسس على 3 أسس، من بينها دعم إيران، وحزب الله له.وذكر المهندس في فلم وثائقي بثته قناة العالم الايرانية: “كان هناك خوف حقيقي ان تسقط بغداد، وكانت بغداد مهددة والمدن المقدسة مثل كربلاء والنجف لم يكن لها دفاعات اصلا حقيقية وقوية. لذلك صدرت الفتوى وشكل الحشد الشعبي باعتباره ضرورة لسد النقص الكبير في القوة الدفاعية عن العراق”.وأضاف، أن “العوامل الثلاثة التي شكلت الحشد فتوى خامئني والسيستاني، ودعم ايران وحزب الله”.

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