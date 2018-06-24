المهندس:الحشد الشعبي لن يسكت على استهداف قواته من قبل الطائرات الأمريكية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس الأحد، ان القصف الأمريكي الذي استهدف قوات كتائب حزب الله المتمركزة في منطقة الهري السورية ، لافتاً الى ان الحشد لن يسكت على الاستهداف وسيرد بالأساليب الممكنة.وقال المهندس في تصريح صحفي له اليوم، إن “الاعتداء الامريكي الذي استهدف أحد المواضع الدفاعية في الحشد الشعبي في منطقة الهري السورية”، مبينا أن “الحشد اجرى اتصالات مع القيادات العسكرية وتم التأكد ان القوات المستهدفة هي قوات كتائب حزب الله والعصائب والنجباء ”.واضاف أن “الاعتداء تتحمله أمريكا بالدرجة الاولى، كونها تعمل داخل العراق ضمن التحالف الدولي”، مشيراً الى ان “الحشد الشعبي بانتظار امر من قاسم سليماني للرد على هذه الغارة وسنرد بكل الاساليب الممكنة”.ولفت المهندس إلى أن “الحشد الشعبي موازنته من الدولة العراقية ولكن اوامره من قاسم سليماني.