المهندس:الحشد بإرادة خامئني وسليماني باق ولن يلغى

المهندس:الحشد بإرادة خامئني وسليماني باق ولن يلغى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في ذكرى 14 شعبان، اليوم السبت، ان الحشد باق بارادة الامام خامئني والحاج قاسم سليماني.وقال المهندس في بيان ، إنه “تزامنا مع الرابع عشر من شعبان لن يُنسى ابدا ذلك اليوم العصيب، لن يُنسى ابدا ذلك النداء العظيم الصوت المنبعث من عظمة تاريخ ايران وامامها الراحل خميني، شاء الله ان يظل الحشد الشعبي محور المقاومة الاسلامية قوة مهمة علا شأنها أو طبلت جوقة من الأقزام لها”.واكد ان “حشدكم الذي تفخرون به دوما باق كما هو عهدكم به فدائي مغوار اذا ازدحمت الخطوب وعامل كادح ومبادر الى تقديم العون لكل من يحتاجه وكلكم سمع مؤخرا عن نجدة الحشد لإخوانه في ايران الذين يعانون من محنة السيول وغرق الاراضي والبيوت”.واسترسل “شكرا للامام خامئني صاحب الفضل بما تحقق من إنتصار عظيم، شكرا للشهداء الأبرار الذين تطوف ارواحهم بنا ومن ذكراهم نستمد القوة والعزم على مواصلة الطريق، حيث تنتظرنا تحديات جسام نحن أهل لها “.

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