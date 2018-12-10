المهندس:مشروع الإمام خميني يتطلب قانون تقاعد متميز لأبناء المقاومة الإسلامية!!

المهندس:مشروع الإمام خميني يتطلب قانون تقاعد متميز لأبناء المقاومة الإسلامية!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الاثنين، عن اعداد مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي وتقديمه الى الحكومة، مشيرا إلى أن الايام المقبلة خطوات مهمة بهذا الاتجاه من خلال توطين رواتب المقاتلين.ولفت ،ولفت في حديث صحفي له اليوم: إلى أن “الايام المقبلة خطوات مهمة بهذا الاتجاه من خلال توطين رواتب المقاتلين عن طريق البطاقة الذكية الالكترونية”، مؤكدا أن “الهيئة مقترح قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي وسنتقدمه للحكومة الموقرة لإقراره ورفعه للبرلمان للتصويت عليه”.واعرب المهندس عن أمله من “الحكومة الموقرة البرلمان في تخصيص ميزانية متميزة لمنتسبي ابناء المقاومة الاسلامية وتنفيذ مشروع الامام خميني ومن اجل بناء المعسكرات وتجهيز الحشد الاسلحة والتجهيزات الاساسية المناسبة”.وخاطب المهندس رئيس الوزراء عادل المهدي قائلا إن “ابناءكم في هيئة الحشد الشعبي هم جنود اية الله خامئني الذي تنتسب اليه.

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