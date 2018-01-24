“المهندس”: قوة الحشد الشعبي بعمق 97 سنة !!

البصرة/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، اليوم الاربعاء، ان الحشد تمكن من انشاء منظومة عسكرية متكاملة في اقل من اربع سنوات توازي مؤسسات عمرها اكثر من 97 سنة.وقال المهندس في كلمة ألقاها في الحفل التأبيني لكوكبة من شهداء الحشد الشعبي لعشائر السادة البطاط في محافظة البصرة ، ان “الحشد طوى صفحة داعش عسكريا وسيواجه الارهاب امنيا”، مبينا انه “استطعنا من تنظيم طاقات الامة وتدريب عشرات الالف من الشباب، وانشأنا منظومة عسكرية متكاملة في اقل من اربع سنوات توازي مؤسسات عمرها اكثر من 97 سنة”.واضاف ان “عملنا جنباً إلى جنب مع إخوتنا في الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، وكتفٍ إلى كتف بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية البطلة ومختلف الصنوف لتحقيق هذا الوجود الإستراتيجي، وكان ولازالَ التلاحمُ والصميمية والعلاقةُ المتميزةُ بينَ الحشدِ وبقية القوّات الأمنية والعسكرية عاملاً أساسياً ومهماْ؛ لحسم هذه المعركة”.