الموارد المائية:إتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الموارد المائية

الموارد المائية:إتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الموارد المائية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المائية لتخطيط الموارد المائية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وقع مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية ومشروع تكامل الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وذلك لدعم مشروع اتخاذ القرار لتخطيط الموارد المائية الواضحة وإضفاء الطابع الرسمي للتعاون المشترك بين أداة دعم اتخاذ القرار لتخطيط الموارد المائية العراقية (IWippDsT) ووزارة الموارد المائية والتنسيق الوثيق للجهود ضمن مشروع تكامل الوزارة وفقا لمذكرة التفاهم المشتركة”.وأضافت، أنها “من الوزارات التي توفر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للمواطن العراقي والمسؤولة عن هذا المورد الحيوي والاستراتيجي من خلال تحقيق التوازن بين الطلبات التنافسية للري وامدادات المياه البلدية والصناعية والطاقة الكهربائية إضافة لسيطرتها على الفيضانات وإدارة الشح المائي ومتطلبات البيئة بما في ذلك إنعاش الاهوار وشط العرب”.وتابعت أن “مراسم التوقيع حضرها الوكيل الاداري للوزارة ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وعدد من المختصين ورؤساء الاقسام المعنيين”.

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