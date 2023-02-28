الموارد المائية:السوداني من يتحمل مسؤولية التفاوض مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه

الموارد المائية:السوداني من يتحمل مسؤولية التفاوض مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث صحفي، إن “موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية”، مبيناً أن “وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا”.وأضاف شمال، أن “الوزارة بدأت أمس بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر”، مشيراً إلى أن “الوزارة مستمرة بحملة إزالة التجاوزات وتأمين الاطلاقات ووصولها لمحافظات البصرة ميسان والمثنى وذي قار”.وأكد، أن “ملف التفاوض على المياه سيادي مرتبط بالسلطة العليا للدولة”، ماضياً إلى القول إنه “من الخطأ التصور أن وزارة الموارد المائية هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة هذا الملف، الا أن الوزارة تدير الجانب الفني من هذا الملف”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. 

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