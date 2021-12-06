الموارد المائية:سد حمرين أصبح خارج الخدمة من ناحية توليد الطاقة الكهربائية

الموارد المائية:سد حمرين أصبح خارج الخدمة من ناحية توليد الطاقة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وارة الموارد المائية، عن الوضع المائي لسد حمرين الواقع في محافظة ديالى.وذكر مدير اعلام الوزارة حاتم حسين عبدالله في بيان: ان “الوضع المائي في سد حمرين بعد انخفاض الإيرادات المائية لنهر ديالى بسبب قطع إيران المياه عن العراق وهو خارج عن الخدمة من ناحية توليد الطاقة الكهربائية”.وبين عبد الله ان “ما يرد الى السد من مياه يطلق لسد الاحتياجات المائية في محافظة ديالى من ناحية مياه الشرب وري البساتين”، لافتا الى ان “اطلاقات المياه الخاصة بالزراعة فهي منعت منذ فصل الصيف”.وكانت وزارة الموارد المائية قد توقعت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، عن انخفاض مياه العراق لـ30 % خلال 13 سنة القادمة، مؤكدة ان هناك دراسة استراتيجية لمواجهة العجز تتطلب من 50- 70 مليار دولار خلال هذه السنوات للحفاظ على المساحات المزروعة حاليا.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عون ذياب لوسائل اعلام كردية، ان “مياه نهري دجلة والفرات كانت بالسابق تأتي كاملة الى العراق قبل انشاء السدود عليها داخل اراضي الجارة تركيا، وكانت كميات كبيرة من المياه تأتي دونما اعتراض”.وبشأن الانهر التي تأتي من ايران أشار ذياب، الى “تغيرها بسبب انشاء مجموعة من السدود على مجاري الانهر التي تغذي سد دوكان على الزاب الاسفل وعلى حوض نهر شيروان الذي يأثر على الخزين في سد دربندخان، كذلك قطع بعض الانهر التي تغذي سد حمرين”.

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