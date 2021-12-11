الموارد المائية:سنستخدم خزين السدود لسد شحة المياه

الموارد المائية:سنستخدم خزين السدود لسد شحة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الموارد، السبت، امكانية استخدام الخزين المائي في السدود بسبب شح الايرادات.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي للوكالة الرسمية، إن “الوزارة ستلتزم بالإطلاقات المائية لتغطية الحاجة حسب الخطة الزراعية، إضافة الى الاطلاقات المائية”، مؤكدا ان “الاجراءات تأتي لتأمن الاحتياجات، منها محطات الاسالة (مياه الشرب) وكذلك الاهوار ولسان ملح البصرة، فضلا عن الاستخدامات الصحية والكهرومائية”.وأكد أن “الوزارة تسعى إلى هدف كبير وهو وصول الحصة المائية كما ونوعا لكل المستفيدين”، مبيناً أن “كوادر الوزارة مستمرة برفع التجاوزات على الحصص المائية بإسناد من قيادة العمليات المشتركة والجهد الحكومي ومجلس القضاء الاعلى”. 

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