الموارد المائية:مستوى مياه نهر دجلة ” جيدة” تكفي للشرب!

الموارد المائية:مستوى مياه نهر دجلة ” جيدة” تكفي للشرب!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن أسباب اِنخفاض منسوب المياه في نهر دجلة، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد شحُّ بالمياه.وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في حديث صحفي، إن “انخفاض مناسيب نهر دجلة يعود لسبب تشغيلي وليس لعدم وجود مياه، حيث إن الخزين المتاح في سد الموصل جيّدٌ ، ويمكن إعطاؤه لنهر دجلة للضرورة”، مبيناً أنه “في الوقت الحالي لا يوجد موسم زراعي وانما موسم حصاد إذ تبدأ الزراعة الصيفية في منتصف شهر حزيران المقبل “.وأضاف ذياب أن “الحد الحالي لمناسيب مياه نهر دجلة هو الحد المسموح لأغراض تأمين محطات الضخ لمياه الشرب”، مشدداً على ضرورة “الحفاظ على هذا المنسوب في هذه الفترة لمواجهة احتياجات مياه الشرب وكذلك لأغراض البلدية ولمحطة الإسالة في بغداد خصوصاً”.وأشار إلى أن “هناك طاقات اضافية من المياه خلال الموسم الصيفي لتأمين الاحتياجات الزراعية كافة ، بالإضافة إلى مياه الشرب والاحتياجات البيئية منها احتياجات الأهوار وشط العرب لمنع تغلغل المد المسحي باتجاه مدينة البصرة وهذه الإجراءات المتخذة حالياً في الداخل”، لافتاً إلى أن “هناك حملات مستمرة لإزالة التجاوزات عن  الحصص المائية والسيطرة على استخدام المياه في أعالي النهر لتأمينها في أقصى جنوب”.وبشأن المباحثات مع تركيا، أكد ذياب أن “هناك مباحثاتٍ جارية مع الجانب التركي وحراكاً لغرض استمرارية اطلاق المياه الى نهر دجلة”.

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