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تحالف الفتح:القوات الأمريكية في العراق “قتالية وليست استشارية”
مصدر:حكومة البارزاني تمنع أي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
مستشار حكومي:تركيا ستقطع مياه دجلة عن العراق بشكل نهائي والكاظمي “صامت”!
اللأمي:طعنا جديداً بقانون الانتخابات حول توزيع الدوائر الانتخابية
الموارد المائية:مستوى مياه نهر دجلة ” جيدة” تكفي للشرب!
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مستشار حكومي:تركيا ستقطع مياه دجلة عن العراق بشكل نهائي والكاظمي “صامت”!
الموارد المائية:مستوى مياه نهر دجلة ” جيدة” تكفي للشرب!
حزب طالباني:وفد كردي في بغداد لصرف “مستحقات الإقليم”
مسجدي:الكاظمي حقق الحلم الإيراني بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الربط السككي
وزارة التخطيط:الفي مشروع متوقف عن العمل بسبب الفساد الحكومي
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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