الموارد المائية:”نتظر” زيارة ممثل أردوغان إلى بغداد لبحث ملف المياه!

الموارد المائية:”نتظر” زيارة ممثل أردوغان إلى بغداد لبحث ملف المياه!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاثنين، أن زراعة الشلب (الرز) والذرة الصفراء متوقفة على تحديد الدفعات المائية القادمة من الشمال، فيما كشفت عن زيارة لمسؤول تركي رفيع إلى بغداد قريباً للتباحث حول كميات المياه.وقال مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الخزين المائي متاح لدينا، ويؤمن الاحتياج اليومي لمياه الشرب والاستخدام البشري وتأمين سقي البساتين والخضر والمزروعات البسيطة”، مبينا أن “زراعة المحاصيل الصيفية كالشلب والذرة الصفراء وغيرها لم يتخذ بها أي قرار، وننتظر الواردات المحتملة التي تأتي من ذوبان الثلوج في قمم شمال العراق وتركيا”.وأضاف، أن “وفدا برئاسة ممثل الرئيس التركي سيزور العراق بعد عطلة عيد الفطر مباشرة وسيلتقي بممثل رئيس الوزراء وهو وزير الموارد المائية، لبحث موضوع المياه”، موضحا أنه “على ضوء هذه المباحثات سيحدد موضوع خطة التشغيل الصيفية للسدود والخزن وحجم خطة زراعة الشلب والذرة الخضراء”.وفيما يتعلق بواردات المياه من إيران، اشار ذياب الى انه لا توجد أية مباحثات او لقاءات حتى الآن، وطلبنا عقدها للاتفاق على حجم الكميات التي بجب أن تطلق نحو نهر ديالى وسدي دربندخان وحمرين”. 

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