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حزب بارزاني:تشكيل الحكومة المقبلة نهاية شهر آيار
المؤشر العالمي للجوع:العراق يقع في فئة “الجوع المقلق”
الخارجية لأمريكا:حقوق الإنسان محترمة بوجود “ميليشيا الحشد الشعبي”!
ائتلاف المالكي يدعو إلى تشكيل حكومة “وطنية” للخلاص من حكومة الكاظمي
ائتلاف المالكي:أنبوب (البصرة -العقبة) مؤامرة أمريكية على العراق!!
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- عربية ودولية
الأمين العام للأمم المتحدة” قلق” من تدهور الأوضاع في القدس
روسيا تكثف من ضرباتها الصاروخية تجاه الأهداف الحيوية في أوكرانيا
لإطالة الحرب..بايدن يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة (800 )مليون دولار
بوتين:العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها
لافروف:حربنا ضد أوكرانيا تهدف لإنهاء الهيمنة الأمريكية على العالم
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- اراء ومقالات
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المؤشر العالمي للجوع:العراق يقع في فئة “الجوع المقلق”
ائتلاف المالكي:أنبوب (البصرة -العقبة) مؤامرة أمريكية على العراق!!
الإطار: سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم صرفها مستحقات البترودولار لمحافظة البصرة
نائب ميليشياوي:انبوب نفط(البصرة -العقبة) ليس بصالح العراق!
الموارد المائية:”نتظر” زيارة ممثل أردوغان إلى بغداد لبحث ملف المياه!
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN