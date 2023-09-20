الموارد المائية: إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي

الموارد المائية: إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقرت وزارتا الموارد المائية والزراعة، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي للسنة المائية 2023-2024.وذكر بيان للموارد، أن “وزيري الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير الزراعة ترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لمناقشة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024”.وأضاف، أن “الاجتماع تضمن عرضا للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الأرصاد للفترة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وتتضمن زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية، وزراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية”.وتابع، أن “الاجتماع أكد على الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم”.ولفت، إلى أنه “تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات بمختلف أنواعها”

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