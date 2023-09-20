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حزب الـpkk يكذب البيان التركي بشأن تدريب عناصر الحزب من قبل حزب طالباني
من يدقق هذا الرقم؟..وزير العمل :شمول (7)ملايين نسمة بالرعاية الاجتماعية
بس سوالف..الأمن النيابية تدعو إلى تدويل الانتهاكات التركية للسيادة العراقية
الموارد المائية: إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
اجتماع ولائي لربط القضاء العراقي بالقضاء الإيراني
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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العراق يبلغ إيران بتنفيذ أمرها بنقل المعارضة الكردية الإيرانية من حدودها إلى مدينتي أربيل والسليمانية
خبير قانوني:السوداني على خطى الكاظمي في الفساد والفشل وارتفاع سعر صرف الدولار
المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
مهازل..التخطيط النيابية:تحسن الخدمة الكهربائية في نهاية 2026!!
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