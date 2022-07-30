الموارد المائية النيابية:لن نسمح لتركيا بقطع المياه عن العراق

الموارد المائية النيابية:لن نسمح لتركيا بقطع المياه عن العراق
آخر تحديث:

 يغداد/ شبكة أخبار العراق- ارجعت لجنة الموارد المائية النيابية ،السبت، سبب قيام تركيا بقطع الماء الى ضعف العراق امنيا وسياسيا ، محذرة من كارثة حتمية في حال بناء السد الجديد التركي.وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف الجبوري  في حديث صحفي، ان ” مؤتمرات مختصة ستقام للتعريف بالخطر الذي يواجهنا جراء قطع تركيا للمياه “. واضاف ان “هناك مخاطبات إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية لغرض مخاطبة وزارة الخارجية لمعرفة إجراءاتها بشأن الحوار مع تركيا حول الحصة المائية.وتابع الجبوري ان “التلويح بالورقة الاقتصادية وقطع التبادل التجاري مع تركيا غير صحيح فهناك حقوق كفلها القانون الدولي يمكننا من خلالها الحصول على حقنا المائي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *