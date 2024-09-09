الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت

الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، تأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت.وذكر بيان للوزارة ، ان “الهيئة العامة للسدود والخزانات مشروع سدة الكوت أكدت استمرار ملاكاتها الهندسية والفنية بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للسدة والنواظم التابعة لها لتأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية والمشاريع الإروائية”.من جانبه، وقال مدير مشروع سدة الكوت حيدر علي عبد الحسين إن “العمل متواصل لإعادة تأهيل وإدامة سدة الكوت لغرض ديمومة عملها بشكل منتظم ودوري ، فيما بين أن سدة الكوت تؤمن الحصص المائية لمحافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة من جهة مؤخر السدة وناظم الغراف”.وأضاف أن “الأعمال جارية بتأمين المياه للأراضي الزراعية الواقعة على مشروع الجهاد في مقدم سدة الكوت وناحية الدجيلي في ناظم صدر الدجيلي قرب السدة”، منوهاً أنه “تم تأهيل المنظومة الميكانيكية لنواظم عدد 4 وناظم البدعة الواقع على شط الغراف ضمن حدود محافظتي واسط وذي قار”.وتابع عبد الحسين إن “ناظم البدعة يتكون من 6 منافذ وبواقع بوابتين لكل منفذ والذي يعمل على تأمين الإطلاقات المائية لمشروع ماء البصرة والاهوار وقضاء سيد دخيل وناحية الاصلاح الواقعة مقدم الناظم، مشيراً إن “العمل يجري بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في المحافظة”.

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