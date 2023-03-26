الموارد المائية تعلن عن إنضمام العراق رسميا إلى اتفاقية هلسنكي للحماية المائية العابرة للحدود

الموارد المائية تعلن عن إنضمام العراق رسميا إلى اتفاقية هلسنكي للحماية المائية العابرة للحدود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم ، انضمام العراق رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود.وقالت الوزارة في بيان ، إن “العراق اودع صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023”.وبينت انه “تهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني، ويعتبر العراق أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو التاسع والأربعون في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي”.

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