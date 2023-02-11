الموارد المائية تنفي إطلاق تركيا المياه تجاه العراق

الموارد المائية تنفي إطلاق تركيا المياه تجاه العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة، انها تتابع أي زيادات او اطلاقات مائية قادمة من تركيا ومستعدة لخزنها، وذلك بعد انباء عن قيام الجانب التركي بفتح السدود وتقليل كميات المياه المخزونة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي أنباء عن قيام الجارة تركيا بفتح سدودها على اثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكأجراء احترازي من قبلهم”.واضافت أنها “تتابع  هذه الأنباء بشكل جدي ولم تؤشر الوزارة لحد الآن أي زيادة ملحوظة في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات”. وأكدت الوزارة أن “وضع سدودنا وخزاناتنا مطمئن جداً نؤكد ايضاً بان لدينا فراغات خزنية كافية لإستقبال اي كميات مياه قد ترد من الجارة تركيا وبأستطاعتنا خزنها بشكل آمن”.

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