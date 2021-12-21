الموارد المائية: س”نتفاوض” مع إيران لإطلاق المياه تجاه هور الحويزة

الموارد المائية: س”نتفاوض” مع إيران لإطلاق المياه تجاه هور الحويزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، استمرار أزمة شح المياه في هور الحويزة الواقع بين محافظتي ميسان والبصرة، منذ 8 أشهر بسبب وقف تدفق المياه من إيران، فيما أكدت أن وفداً عراقياً فنياً سيزورها قريباً للتفاوض وإطلاق المياه.وقال حاتم حميد مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، إن “هور الحويزة يعاني منذ 8 أشهر من قطع المياه من الجانب الإيراني مما أدى لتدني مناسيب المياه فيه وتزامن معها في وقتها ارتفاع درجات الحرارة ما تسبب بتخبر عال للمياه ما أدى إلى تفاقم الأزمة”.وأضاف، أن “وزارة الموارد المائية أطلقت تصاريف من نهر الكحلاء باتجاه هور الحويزة لكنها لا تكفي، لذلك الوضع سيستمر إلا في حال أتت مياه السيول من الجانب الإيراني”.وأشار إلى أن “مناسيب الخزن محدودة بسبب شح المياه المستمر منذ 3 أعوام، ولا يمكن إطلاق كميات كافية من المياه وسنعمل على استثمار السيول القادمة من الأنهر الايرانية (الطيب ودويريج) والسيول من واسط وديالى من التي ترد لنهر دجلة”.وأكد أن “منظمة اليونسكو لديها علم بشح المياه بهور الحويزة ولن تخرجه من لائحة التراث العالمي لأن أسباب الشح ليست عراقية متعمدة بل هي قلة المياه الوارد له”.وأكد “وجود خطة يجري العمل بها حالياً لاستثمار مياه الأمطار والسيول وسيتم استثمار أية مياه وارسالها لهور الحويزة، ونتوقع هطول الأمطار في الشهر الحالي والأشهر الأربع المقبلة ما يسمح بدفع المزيد من المياه للهور، لكن بالمقابل نحتاج من إيران التعاون لفتح تدفق المياه من نهري الطيب ودويريج”.وأكد أنه “من المتوقع أن يزور إيران قريباً وفد عراقي للتفاوض من أجل إطلاق المياه مجددا”.

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