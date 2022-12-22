الموارد المائية: نعمل على طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية

الموارد المائية: نعمل على طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، عن خطط لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها بمناطق الشحة عبر الأنابيب، فيما أشار الى المباشرة بمشروع لنقل المياه الى المزارع لترشيد الاستهلاك.وقال ذياب للوكالة الرسمية ، إن “الوزارة تعمل بشكل أساس على اعتماد طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة”، مبيناً أن “إقرار موازنة العام المقبل سيمنح الوزارة فرصاً لإجراء تغييرات كبيرة تنسجم مع ما ورد في البرنامج الحكومي الذي شدد على موضوع تأمين المياه ومعالجة شحة المياه للمزارعين وترشيد الاستهلاك باستخدام طرق الري الحديثة”.وأضاف، أن “الوزارة تعمل حالياً على إدخال العديد من المشاريع التي كانت متروكة ومؤجلة منذ سنين طويلة لإعادة دراستها وتهيئة الفرصة لتنفيذ أجزاء منها باستخدام التقنيات الحديثة”، مشيراً إلى أن “هناك أعمالاً عديدة خلال السنة الحالية منها نقل المياه بالأنابيب إلى الحقول حيث الشحة ضمن خطة عمل مستمرة، وتكون مسؤولية استخدامها داخل الحقل على عاتق وزارة الزراعة والمزارعين”.وتابع أن “وزارة الزراعة تجهز المعدات التي تتعلق بالري عبر التنقيط”، موضحاً أن “هناك العديد من المزارعين بدأوا بالتحول إلى الطرق الحديثة في حقولهم”.وعن تعميم استخدام الري بالرش لتقليل استهلاك المياه، بين ذياب، أن “موضوع استخدام طريقة الري بالرش توسع ولم يعد يقتصر على المناطق الشمالية، حيث دخلت في مناطق صحراوية وفي وسط وجنوب البلاد”، موضحاً أن “الوزارة تبنت تبطين القنوات الكبيرة، وهناك خطة طموحة للاستمرار بهذا العمل وتأمين المسافات”.وذكر أن “المناطق التي لا يمكن قطع المياه عليها تستخدم تقنية اللحاف الخرساني”، موضحاً أنه “تم وضع التخصيصات ضمن الموازنة وسنستمر بهذا الاتجاه”.

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