المواطن الإيراني السيستاني يعزي بلده بمقتل رئيسي

المواطن الإيراني السيستاني يعزي بلده بمقتل رئيسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم المرجع الديني الشيعي الإيراني علي السيستاني، اليوم الإثنين، تعازيه الى بلده بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما بحادثة تحطم الطائرة الرئاسية يوم أمس الأحد.وذكر بيان لمكتب السيستاني، “تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل جناب حجة الإسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفقائه إثر حادثة سقوط مروحيتهم”.واضاف، “إننا إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الفارسية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل”.

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