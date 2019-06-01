الموافقة على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة غربي الانبار

الموافقة على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة غربي الانبار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس للجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، السبت، عن موافقة وزارة التجارة بافتتاح مجمع لاستلام المحاصيل الزراعية من مزارعي المناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح ،ان ” وزارة التجارة وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية وافقت على افتتاح مجمع لاستلام الحبوب في منطقة قضاء عنه غربي الانبار، في خطوة تهدف الى تسهيل مهمة استلام محصول الحنطة لمزارعي المناطق الغربية “.واضاف ان” حكومة الانبار المحلية خصصت ساحة لعمل موظفي التجارة الذين يباشرون مهام عملهم يوم الاحد المقبل بمهام عمله بعد ان زودت وزارة التجارة المجمع بقبان ومختبر ومستلزمات اخرى لإنجاح عملية الاستلام من قبل مزارعي المناطق الغربية”.وبين ان” الجهات المعنية تتوقع تسويق اكثر من 80 الف طن من محصول الحنطة في المناطق الغربية” ، موضحا ان” افتتاح المجمع سوف يساهم في تسهيل مهمة تسويق محصول الحنطة للمناطق الغربية”.

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