الموانىء العراقية تدرس إنشاء سد على شط العرب

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النقل، الاحد، بحثها مع مستشار الشركة الايطالية المكلفة بتصاميم سد شط العرب في البصرة.وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في حديث صحفي، أنه “تم اللقاء بالمستشار الإيطالي اليسندروا ڤيررالي، لبحث آلية وضع التصاميم الخاصة لإنشاء السد”.واضاف الفرطوسي، أن “العرض الذي قدمه المستشار الايطالي بحاجة الى اجابات عن بعض الأسئلة المتعلقة بمكان السد والأثر البيئي لإنشائه”، مبينا أن “كل ما يتعلق بالسد سيتم مناقشته مع الدوائر المعنية بإنشائه للوصول الى أفضل الحلول وفق افضل تصميم”.وأضاف مدير عام شركة الموانئ، أن “العمل مع الشركة الإيطالية سيكون وفق الأطر العلمية المعمول بها في سدود العالم، التي ستؤدي نتائج ايجابية للوصول الى القضاء على مشكلة الملوحة وشح المياه، وصولا لعذوبة المياه لخدمة الانسان واحياء الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية”.من جانبه قال المستشار الإيطالي السندروا ڤيررالي، أن “الدراسة المتعلقة بالسد تحتاج بعض الوقت للوقوف على الاثر البيئي الذي سيسببه السد والمعالجات التي ستوضع لتلافي اي آثار سلبية”.ولفت الى أن “دراسات التربة موجودة لدى شركته غير أن الموضوع الاعم الآن هو معرفة المكان الأفضل لبناء السد”.