الموانىء العراقية تعلن تحويل ميناء خور الزبير إلى التصدير النفطي فقط

الموانىء العراقية تعلن تحويل ميناء خور الزبير إلى التصدير النفطي فقط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفَت الشركة العامة للموانئ العراقية عن تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي سعيا لدعم الاقتصاد الوطني، بينما اعلنت ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح  لصحيفة «الصباح» : ان الايام القليلة الماضية شهدت تحويل ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع وزارة النفط في تصدير المشتقات النفطية والصناعية وخلق فرص استثمارية تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي لوزارة النقل وتعظيم ايراداتها.وبين ان الميناء تم انشاؤه حديثا ويحتاج الى مبالغ كبيرة، حيث يعمل ميناءا ام قصر الشمالي والجنوبي على تغطية جميع الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى من خلال حجم التبادل التجاري، وكان بالامكان الاستغناء عن الطبيعة الحقيقية لميناء خور الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، اذ حقق ايرادات كبيرة وصلت الى 8 مليارات دينار شهريا، مشيرا الى انشاء رصيف تخصصي نفطي بالقرب من الميناء من قبل شركة «جايكا» وفق الاتفاق بين الموانئ وهيئة القرض الياباني.

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