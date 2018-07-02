الموت لأمريكا..لوحات تغزو شواع بغداد من قبل الحشد الشعبي!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- في حدث جديد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحات غزت شوارع في العاصمة الاتحادية بغداد فيها “إساءة” واضحة الى الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها الحالي دونالد ترامب.وتعد أمريكا الحليف الأبرز الى العراق حيث قامت في عام 2003 بإسقاط نظام البعث وحكم صدام حسين فضلا عن مساعدته في مواجهة المجاميع المسلحة ابتداء من الميليشيات، وتنظيم القاعدة، وانتهاء بتنظيم داعش الذي اجتاح مناطق ومدن في أواسط عام 2014 تقدر بثلثي البلاد.وفي حدث غير مسبوق انتشرت في لوحات عرض للإعلانات وسط الشوارع ببعض مناطق العاصمة التي تضم الحكومة الاتحادية، ومقار ومباني وزارتها الخدمية والامنية صورا تحتوي على عبارة تبدو مألوفة لدى الكثيرين وهي عبارة “الموت لأمريكا”.واضافة الى تلك العبارات احتوت اللوحات صورا كاريكاتيرية للرئيس ترامب تدعو الى الحذر منه، وتنعته بـ”المجرم” وغيرها من “الاساءات”.وعلق ناشطون ومدونون عراقيون على مواقع التواصل بأن من يقف وراء انتشار تلك اللوحات فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران اذ قالوا ان هذه العبارات يتبناها النظام في طهران.وتهيمن اطراف وجهات سياسية شيعية اغلبها تمتلك مجاميع مسلحة على المشهد وسط وجنوب والعراق اذ تتبنى رؤى وأفكار نظام ولاية الفقه في ايران الذي يتخذ من العبارة المعروفة “الموت لأمريكا” شعاراً له.