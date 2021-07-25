الموسم الانتخابي..بارزاني يلغي الاستقطاعات من رواتب الموظفين

الموسم الانتخابي..بارزاني يلغي الاستقطاعات من رواتب الموظفين
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأحد (25 تموز 2021) إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الاقليم، اعتبارا من هذا الشهر.وقال بارزاني، في كلمة بعد اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى في الإقليم عبر الدائرة الإلكترونية، أكدنا سابقا بأن حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة”، مضيفا أن “المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء إقليم كوردستان قررا اليوم توزيع الرواتب من دون استقطاع“.ولفت إلى أن “الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ مالية إلى الإقليم، وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع”.

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