الموسم الانتخابي..صولاغ: البعث يستهدف العملية السياسية!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في المجلس الأعلى، باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، من مؤامرة كبيرة يقودها التيار الذي وصفه بـ “البعثوسلفي” للإيقاع بالعملية السياسية في العراق والدول المجاورة.وقال الزبيدي خلال لقائه بمجموعة من المثقفين وشيوخ العشائر في بغداد لاغراض انتخابية، إن “البعثيين والسلفيين يخططون للعودة للعمل السياسي في العراق من خلال ولوجهم في قوائم إنتخابية بشعارات واهية”، منوهاً بأن “المخاطر لإقامة تيار (بعثو سلفي) في العراق قائمة”.وأكد الزبيدي من جانب اخر، “وجود أكثر من 3500 عنصر من داعش يمكثون في شمال العراق؛ حيث أعلنت سلطات اقليم كردستان بإحتجازها هؤلاء”، مطالباً “بتسليمهم للحكومة المركزية”.ورأى الزبيدي، الأربعاء الماضي، ان حل المشاكل بين بغداد واربيل، يكمن بتسليم الاخيرة لجميع عناصر تنظيم داعش، والمطلوبين، المتواجدين في اقليم كردستان، الى الحكومة الاتحادية في بغداد.