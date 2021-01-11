الموصل:حكومة الكاظمي تتعمدفي تضييع حقوق المحافظة

الموصل:حكومة الكاظمي تتعمدفي تضييع حقوق المحافظة
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 الموصل / شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي، الاثنين، الحكومة بالتعمد في تضييع حقوق محافظة نينوى في الموازنة، مبينا ان وزارة المالية لم تخصص المبالغ والمخصصات مقارنة بعدد سكان المحافظة التي تعد الثانية بعد بغداد،وقال الشبكي في تصريح صحفي، ان “نواب محافظة نينوى يرفضون من جميع بنود الموازنة الخاصة بالمحافظة حيث لم تضع وزارة المالية أي مخصصات لاعادة الاعمار والاستقرار فيها”.واضاف ان “الحكومة تعمدت عدم تخفيض المبالغ والمخصصات مقارنة بعدد سكان المحافظة التي تعد الثانية بعد بغداد فيما جاملت اقليم كردستان”.وأشار الشبكي إلى ان “اعادة استقرار المحافظة ومنع الارهاب واعادة تنشيطها اقتصاديا يحتاج الى جهد حكومي واموال لاعادة اعمارها ولن يتم التصويت على الموازنة من قبل النواب في حال عدم انصاف المحافظة”.

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