المياحي:فتح منفذ حدودي جديد مع إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ واســط محمد جميل المياحي، الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة المنافذ الحدودية على استحداث منفذ الشهابي ـ جنكلة للتبادل التجاري ونقل المسافرين مع ايران.وقـــال المــيــاحــي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “وفــدا بـرئـاسـتـه الـتـقـى مـؤخـرا بـرئـيـس الــوزراء عادل عبد المهدي بمكتبه ببغداد، حيث تم استحصال موافقة رئاسة الـوزراء وهيأة المـنـافـذ الـحـدوديـة عـلـى اسـتـحـداث منفذ حدودي جديد مع ايران يطلق عليه منفذ الشهابي ـ جنكلة، يربط بين ناحية شيخ سعد ومحافظة ايلام الايرانية”.وأضاف أن “المنفذ الجديد سيكون داعما وساندا لمنفذ زرباطية. واوضـح ان منفذ الشهابي يبعد بمسافة 70 كـم عـن مـنـفـذ زربـاطـيـة، فـيـمـا يبعد بمسافة 200 كـم وصــولا الــى الاراضــي الايرانية وذلك بسبب التضاريس وتموج الاراضـي داخل ايـران، عادا المنفذ الجديد الاقــــرب الــى مـديـنـتـي كــربــلاء والـنـجـف المـقـدسـتـين، وسـيـسـهـم بـايـجـاد مـصـادر مالية تضاف الى خزينة المحافظة.”واوضح المياحي، أن “المنفذ سيكون مهيئا لاسـتـقـبـال الــفــي شـخـص يـومـيـا ونـحـو مليوني شخص خلال المناسبات الدينية، وســيــتــم تــجــهــيــزه بــصــالات اسـتـقـبـال وكابينات تأشير سمات الدخول وجميع المـسـتـلـزمـات الاخـــرى المـعـمـول بـهـا في المـنـافـذ الــحــدوديــة الاخـــرى، ويـخـصـص لـلـتـبـادل الـتـجـاري ونـقـل المـسـافـريـن بين الـبـلـديـن، ويـسـهـم فــي خـلـق فــرص عمل وانتعاش الـواقـع الاقـتـصـادي، فضلا عن فـك الـزخـم الـحـاصـل فـي مـنـفـذ زربـاطـيـة خلال المناسبات الدينية”.وتـضـم مـحـافـظـة واســط مـنـفـذا حـدوديـا مـع ايــران يطلق عليه زربـاطـيـة وهـو تابع لقضاء بـدرة، ويضم 86 كابينة لتأشير الــجــوازات، وشـهـد هــذا المـنـفـذ اسـتـقـبـال اكثر من مليون وافـد ايراني خلال زيارة اربعينية الامــام الحسين الــتــي جــرت مـراسـيـمـهـا خــلال الاشـهـر القليلة الماضية.