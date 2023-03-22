المياه النيابية:إطلاق تركيا المياه لمدة شهر واحد يؤكد على أنها دولة مارقة لاتحترم السيادة العراقية

المياه النيابية:إطلاق تركيا المياه لمدة شهر واحد يؤكد على أنها دولة مارقة لاتحترم السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية, الأربعاء , الإعلان التركي باطلاق المياه بشكل مؤقت دون مستوى الطموح، وعدم احترامها للعراق ،مبينا ان اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية .وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في تصريح صحفي , اننا “منذ البداية كنا متفائلين بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا خاصة وان برنامج الزيارة  كان من ضمنها ملف المياه ” .وأضاف ان ” اعلان الرئيس التركي باطلاق المياه للعراق لمدة شهر أمر يؤكد على ان تركيا دولة مارقة رغم قيام السوداني بمنحها فرص استثمارية كبيرة ، مبينا  ان ” قرار اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية “.وأشار الصالحي ان “العراق يرغب من الجانب التركي الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بين الدول ولالتزام الاتراك وتزويد العراق بالحصة المائية ” .وكان الرئيس التركي اردوغان اعلن امس خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، زيادة الاطلاقات المائية من نهر دجلة لمدة شهر بـ “القدر الممكن”، نحو العراق”.

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