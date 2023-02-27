المياه النيابية:الإقليم ينشئ سدود بدون موافقة الحكومة الاتحادية

المياه النيابية:الإقليم ينشئ سدود بدون موافقة الحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، من العواقب الكارثية بشأن استمرار الإقليم بإنشاء السدود والمحطات الكهربائية على نهر دجلة، داعية الحكومة ووزارة الموارد المائية الى التدخل لمنع الإقليم من انشاء سدود صغيرة ومتوسطة في الإقليم لانها ستتسبب بكارثة مائية للوسط والجنوب.وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في تصريح  صحفي , ان ” العراق يعاني من ازمة حقيقية جراء منعه من حصته المائية وفق القوانين الدولية ومازاد الطين بلة فان إقليم كردستان شرع ببناء سدود صغيرة ومتوسطة خارج نطاق الخطة الاتحادية في توزيع المياه بشكل عادل لعموم العراق ” . وأضاف ان ” انشاء السدود تقع على عاتق الحكومة الاتحادية ولايمكن لاي محافظة او إقليم من انشاء سدود خارج الخطة الاتحادية “.داعيا ” الحكومة ووزارة الموارد المائية الى التدخل لمنع الإقليم من إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة في الإقليم لانها ستتسبب بكارثة مائية للوسط والجنوب , فضلا عن تاثيرها السلبي على الخطط الزراعية وهلاك الثروة الحيوانية وبالتالي لها مردودات سلبية على الامن الغذائي ” . يذكر ان وزارة الزراعة والمياه في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة “باور تشاينا” الصينية لبناء 4 سدود جديدة في الإقليم، دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

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