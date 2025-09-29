المياه النيابية:السوداني لم يتفاعل مع أولويات أزمة المياه في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الاثنين، أن الحكومة لم تتفاعل مع أولويات أزمة المياه في العراق، فيما أشار إلى أن تركيا تعيش انتعاشاً اقتصادياً عبر مئات الشركات العاملة داخل البلاد دون أي تحرك لتجميد أعمالها.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “المياه يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة المركزية، وأن تستثمر جميع الأوراق المتاحة لضمان إطلاقات منصفة وعادلة، إلا أن تفاعل الحكومة مع الأزمة لم يكن بمستوى المرحلة الحرجة التي تعاني منها محافظات الجنوب والفرات الأوسط”.وأضاف أن “هناك أكثر من 600 شركة تركية تعمل في 14 قطاعاً داخل العراق، وهي تشكل أذرعاً اقتصادية مهمة لأنقرة، ومع ذلك لم تتخذ بغداد أي إجراءات بحقها، سواء عبر التجميد أو إيقاف الأعمال، كخطوة من شأنها خلق رد فعل على أزمة المياه وعدم استجابة تركيا للمطالب العراقية بزيادة الإطلاقات في نهري دجلة والفرات”.وحذر الجبوري من أن “الوضع المائي سيكون أكثر مأساوية في قادم الأيام إذا لم يكن للعراق موقف صلب وحقيقي إزاء ما يجري”، مؤكداً أن “للعراق حق قانوني وشرعي في الحصول على حصة عادلة ومنصفة من مياه دجلة والفرات”.

