المياه النيابية:السوداني منح تركيا امتيازات كثيرة مقابل عدم أحترامها للعراق خاصة في الملف المائي

المياه النيابية:السوداني منح تركيا امتيازات كثيرة مقابل عدم أحترامها للعراق خاصة في الملف المائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير المائي تحسين الموسوي، الاربعاء  ان المفاوضات بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه معقدة كون العراق اعطى لتركيا امتيازات كبيرة ولم يستغل الفرص.  وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “اردوغان اخذ امتيازات كثيرة عند زيارته للعراق ولم يستغل المفاوض العراقي الزيارة من اجل إيجاد حل لملف المياه”، مشيراً الى ان “المفاوضات مع الجانب التركي لن ترى النور”. ويتابع ان، “تركيا تقوم ببناء السدود المائية دون الرجوع الى الأعراف الدولية لذلك أثر على المخزون المائي العراقي”، لافتاً الى ان “الموارد البشرية تتزايد بشكل مستمر تزامناً مع انخفاض الإيرادات المائية مما سيسبب بشكل كبير في المستقبل”.الى ذلك أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، ان العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة للدول المتشاطئة معه حول حصته من المياه القادمة من تلك الدول، لافتا الى ان هناك ترقب للمفاوضات التي تجريها الحكومة مع تركيا وكذلك إيران حول ملف المياه. ويقول الجبوري لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب غير معني بالأمور التنفيذية المتعلقة بالتفاوض مع تركيا حول ملف المياه، بل انه يعمل على تسليط الضوء بشأن الحاجة الملحة للمياه ودفع الحكومة للتحرك نحو تركيا والدول المتشاطئة الأخرى مع العراق بخصوص المياه”. ويضيف ان “العراق لاتوجد لديه أي اتفاقية مع الجانب التركي حول حصة معلومة من المياه، إضافة الى عدم وجود أي اتفاقية مع ايران حول هذا الامر، وذلك يؤكد عدم احترام سيادة العراق من قبل الدول المتشاطئة معه”. ويبين ان “هناك ترقب للتحركات الحالية التي تجريها الحكومة مع تركيا وايران حول ملف المياه الذي يمثل ملفا شائكا ومهما في نفس الوقت، والجميع ينتظر النتائج التي ستخرج بها الوفود التفاوضية حول هذا الملف”.

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