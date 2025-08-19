المياه النيابية:العراق بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة في ظل حكومة السوداني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، الثلاثاء، من “ثورة في الجنوب”، في ظل تفاقم أزمات المياه والزراعة والكهرباء.

وقال مخيف في بيان، إن “العطش، وانعدام الزراعة، وانقطاع الكهرباء، كلها عوامل تضغط على المواطنين في محافظات الجنوب”، مؤكداً أن “صبر الناس ليس بلا حدود”.

ودعا عضو لجنة الزراعة والمياه، الحكومة إلى “معالجة هذه الأزمات بشكل عاجل، قبل أن تتحول إلى احتجاجات واسعة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وتتعرض المجتمعات الريفية لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.

وتتعرض المجتمعات الريفية لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.