المياه النيابية:العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات المائية مع إيران وتركيا

المياه النيابية:العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات المائية مع إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، ان العراق سيلجأ للمجتمع الدولي في حال فشل المفاوضات مع إيران  وتركيا حول الحصة المائية للعراق، لافتا الى البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الطعنات القادمة من دول الجوار. وقال الجبوري في حديث صحفي، ان “كل الخلافات التي تنشأ مع تركيا وإيران  فأنها ستمر بمراحل مختلفة، تبدأ اولها بالحوار والتفاهمات من اجل حل القضايا المختلف عليها بين العراق والدول الاخرى”. واضاف ان “الحوارات حول المياه او الحدود والقضايا الاخرى تبدأ على مستوى وزارة الخارجية ومن ثم على مستوى الدولة والرئاسات وفي حال لم يتم التوصل الى حلول مع الطرف الاخر، فأن العراق سيلجأ للمجتمع الدولي للحصول على حقوقه وحصته من المياه”. وبين ان ” إيران وتركيا استغلت تردي وضع العراق في الفترة الماضية من اجل اقامة السدود وحرمانه من حصته المائية، الا ان الوضع لم يعد كالسابق والعراق اليوم ليس كالسابق خصوصا انه لم يعد يحتمل العديد من الطعنات القادمة من جواره”. 

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