المياه النيابية:تركيا غير متعاونة مع العراق بشأن ملف المياه

المياه النيابية:تركيا غير متعاونة مع العراق بشأن ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ابتسام الهلالي ، اليوم الأربعاء، الجانب التركي بعدم التعاون مع العراق بملف المياه .وقالت الهلالي في تصريح صحفي،إن” تركيا تمتنع التعاون مع العراق بإطلاق حصصه المائية كاملة ، مبينة ان لجنتها طالبت في وقت سابق استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا لإجبارها على إطلاق حصص العراق المائية “.وأضافت ان ” العراق يتعمد على كميات مياه الأمطار ومياه نهر دجلة ، مشيرة إلى إن جهود اللجنة إيجاد حل لازمة المياه مع تركيا من خلال استخدام الورقة الاقتصادية”.وأشارت إلى أن ” تركيا لم تلتزم بجميع الاتفاقات وكذلك المعاهدات وعليه يجب اتخاذ خطوات عاجلة مع الجانب التركي لاستحصال حقوق العراق المائية “. 

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