المياه النيابية:حكومة السوداني ترفض رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق

المياه النيابية:حكومة السوداني ترفض رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، الاحد، من مغبة استمرار تناقص المياه في نهري دجلة والفرات وتأثير ذلك على تأمين الحصص المائية للشرب والزراعة، لافتا الى ان المعالجات الانية لاتمثل حلولاً جذرية للمشكلة الراهنة.وقال مخيف في حديث صحفي ، ان “العراق قد وقع في مشكلة كبيرة تتعلق بتأمين المياه المخصصة للشرب، حيث مازالت الاطلاقات دون المستوى المطلوب بكثير، وهذا الامر تتحمل مسؤوليته الحكومات التي لم تتدارك هذا الملف الخطير”.وأضاف ان “العراق وعلى الرغم من الامطار التي هطلت الا انها لن تكون كافية لحل المشكلة التي يعاني منها البلد، حيث سيعاني المزارعون من أيام صعبة بسبب الجفاف وقلة المناسيب وعدم وجود المعالجات الحقيقية”.وبين ان “الوضع الحالي للبلد من حيث توفر المياه سيء جداً، والمعالجات لن تكون كفيلة بحل الازمة، خصوصا ان الإجراءات غالبا ما تكون آنية ولاتعد حلولاً جذرية للازمة التي كان من الممكن ان يتم تداركها منذ سنوات، الا ان الموضوع تم تجاهله وهو ما أوصل البلد الى هذا الحال”.

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