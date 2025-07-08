المياه النيابية:معدلات الجفاف ما تزال مرتفعة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا

المياه النيابية:معدلات الجفاف ما تزال مرتفعة بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الإطلاقات المائية التركية باتجاه نهري دجلة والفرات، مشيرة إلى أن الزيادة ما تزال “نسبية” وتحتاج لمزيد من الوقت لتقييم تأثيرها الفعلي.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث  صحفي، إن “أنقرة قامت بالفعل بزيادة إطلاقات المياه من بعض سدودها الرئيسة باتجاه نهري دجلة والفرات، لكن حتى الآن فإن هذه الزيادة تبقى نسبية، ولم تتضح بشكل كافٍ على امتداد مجرى النهرين من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب”.وأضاف الجبوري، أن “جزءًا من المياه الواصلة سيتم تحويله إلى بحيرتي الثرثار والحبانية لتأمين خزين مائي يُستخدم في فترات الذروة، وبالتالي نحن بحاجة إلى وقت إضافي لمعرفة حجم هذه الإطلاقات بدقة وتقدير تأثيرها المباشر”.وأشار إلى أن “معدلات الجفاف ما تزال مرتفعة، خاصة في مناطق الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية، ما يجعل تقييم الزيادة الحالية أمرًا معقدًا حتى تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة”.يُذكر أن تقديرات بعض النواب تحدثت عن أن معدلات الإطلاق وصلت إلى 420 مترًا مكعبًا في الثانية، إلا أن هناك من يؤكد أن الزيادة في نهر دجلة خلال الأيام الأخيرة ناتجة عن إطلاقات من سد الموصل، وليس بالضرورة نتيجة زيادة مباشرة من الجانب التركي.

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