المياه النيابية تطالب إيران بفتح الأنهر والروافد المقطوعة من قبلها تجاه العراق

المياه النيابية تطالب إيران بفتح الأنهر والروافد المقطوعة من قبلها تجاه العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حثت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الخميس، مع وفدا ايرانيا ازمة المياه وتداعياتها على العراق.وذكر عضو اللجنة، عبد الهادي الحسناوي في بيان ، أنه” أستضاف أجتماع لجنة الزارعة مع وفد ايراني ضم رئيس لجنة الزراعة البرلمانية الإيرانية والوفد المرافق له، لبحث أزمة الموارد والاطلاقات المائية وتأثيرها زراعيا ومناخيا على العراق”.واضاف، ان “اعضاء اللجنة بحثوا خلال الاجتماع مع الوفد الإيراني العديد من القضايا والامور التي تعنى بالزراعة والمياه وأهمها أزمة الاطلاقات المائية للعراق حيث تم التطرق الى ملف المياه والانهر المشتركة بين الدولتين الدائمية منها و الموسمية و تأثير انقطاعها على البيئة والزراعة العراقية”. واشار الحسناوي، الى انه “تم التطرق الى التغيرات المناخية و مدى تأثيرها الكبير على توسع ظاهرة التصحر في العراق الذي كان يزرع ما يمثل ٨٠ مليون دونم سنويا والذي تناقص الى ١٤ مليون دونم فقط”.وطالبت لجنة الزراعة الوفد الإيراني وفقا للبيان، بـ”ضرورة التعاون و زيادة التنسيق بين الدولتين لتقاسم الضرر وتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية و الاحتباس الحراري “

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