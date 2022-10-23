المياه النيابية تطالب السوداني بإتخاذ موقف ضد إيران وتركيا حول ملف المياه

المياه النيابية تطالب السوداني بإتخاذ موقف ضد إيران وتركيا حول ملف المياه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عادل المختار، الأحد، أن وزير الموارد المائية غير قادر على حل أزمة المياه، فيما أشار إلى غياب التفاهمات العراقية مع دول الجوار بشأن المياه. وقال المختار في حديث  صحفي، إن “العراق مهدد بالجفاف التام، اذا لم تسقط الأمطار بنهاية السنة الحالية”، موكداً “وجود تقصير دولي تجاه الاهوار”.أضاف، أن “وزير الموارد المائية غير قادر على حل أزمة المياه العراقية”، متحديًا “الحكومة العراقية ان تعرف إيرادات المياه من دول الجوار”. وطالب مستشار لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، رئيس الحكومة  الجديد السوداني “بالذهاب إلى تركيا  وإيران لحل مشكلة المياه”.وأوضح المختار إن “الاهوار تعاني من الإهمال والتقصير، وسد الجزرة التركي سيقتل العراق”، معبرا عن استغرابه من “من سكوت الحكومة العراقية تجاه ملف المياه”.وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري قد كشف، اليوم الأحد، عن عقد جلسة برلمانية استثنائية بعد عودة البرلمان لمعالجة أزمة التصحر والجفاف التي تضرب العراق، مبينا أن العراق وصل إلى مرحلة الجفاف شبه النهائي، والحكومة ما زالت تلتزم الصمت وتكن المحاباة إلى إيران و تركيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *