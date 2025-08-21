المياه النيابية: ضعف السوداني وحكومته وراء شحة المياه في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، اليوم الخميس، أن الخزين المائي لدى تركيا في وضع ممتاز، في حين أن حصة العراق من هذا الخزين لا تتجاوز 7%، محذراً من كارثة مائية وشيكة في حال استمرار أنقرة بسياسة تقليص الإطلاقات المائية.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “الخزين المائي لدى الجانب التركي وصل إلى أفضل حالاته، وفقاً لما أظهرته صور الأقمار الصناعية”، مشدداً على أن “نسبة العراق من هذا الخزين لا تتعدى 7%، وهو ما لا يتناسب مع الحقوق المائية العراقية”.وأضاف أن “الحكومة برئاسة محمد شياع ، مطالبة بالتحرك العاجل تجاه أنقرة، لمنع تفاقم أزمة المياه وتدارك كارثة إنسانية وزراعية قد تضرب البلاد بسبب الانخفاض الحاد في المناسيب المائية”.وأوضح مخيف أن “هناك ضرورة للتوجه نحو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والقضاء الدولي، للضغط على تركيا ومنعها من استخدام ملف المياه كورقة ضغط سياسي واقتصادي ضد العراق”.وبيّن أن “القوانين الدولية تنص على مبدأ (تقاسم الضرر) بين الدول المتشاطئة في حال حدوث شحة مائية، إلا أن تركيا تتجاهل هذا المبدأ رغم وفرة خزينها المائي”.وأشار إلى أن “إطلاق تركيا لحصة مياه يومية بواقع 3 ملايين متر مكعب تمثل 7% فقط من خزينها الحالي، وهي كافية لتأمين احتياجات العراق خلال أشهر الصيف الحاسمة”

