الميليشيات في سجن الحوت تقتل السجناء

الميليشيات في سجن الحوت تقتل السجناء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في سجن الناصرية المركزي، فيما استهدف مسلحون منزل ناشط مدني شرقي المحافظة.وابلغ المصدر شبكة أخبار العراق، أن “نزيلاً يبلغ من العمر 29 عاماً من سكنة الفلوجة بمحافظة الأنبار ومحكوم بالإعدام شنقاً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب  توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)”.وبين المصدر، أن ” سبب وفاة السجين لإصابته بمرض التدرن”!!، مشيراً إلى “نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها “.وفي الشأن الأمني، ذكر المصدر، أن “عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة ام حرگوص بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مستهدفة منزل الناشط المدني زين العابدين ناظم من مواليد 2000″، مبيناً أن “الانفجار تسبب بإضرار مادية في واجهة المنزل وكذلك العجلة التي تعود للناشط المستهدف”.يذكر ان سجن الحوت في الناصرية  بإشراف ميليشيات الحشد الولائية وهذا السجين رقم 175 يقتل خلال العام الجاري تحت عناوين المرض أو الموت المفاجىء وبعلم القائد العام والنواب والقضاء دون اتخاذ أي إجراء يحد من هذه الاعمال الوحشية المنافية لحقوق الإنسان التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

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